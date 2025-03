Antonio Gemignani, noto sui social come Papusciello, è rientrato in Italia e si è presentato volontariamente ai carabinieri di Torre Annunziata, dove è stato sottoposto all’obbligo di firma.

Torre Annunziata, ricercato per droga: il tiktoker Papusciello torna dalla Spagna e si presenta ai carabinieri

Il 47enne tiktoker napoletano era stato coinvolto nel maxi blitz delle forze dell’ordine che, nei giorni scorsi, aveva portato a 51 indagati per spaccio e traffico di droga. Al momento dell’operazione, Gemignani si trovava in Spagna, ma una volta rientrato in Italia si è recato direttamente in caserma. Secondo quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari, Papusciello è indagato per la cessione di due dosi di cocaina, che avrebbe venduto con la complicità del nipote, quest’ultimo finito agli arresti domiciliari.

Durante il blitz, Gemignani risultava irreperibile, ma nei giorni precedenti aveva pubblicato diversi video sul suo profilo TikTok — seguito da oltre 150mila follower e con più di 1 milione di visualizzazioni — nei quali si mostrava in Spagna, tra Tenerife e Alicante. Curiosamente, dopo l’operazione, quei video sono improvvisamente scomparsi dal suo profilo.

Papusciello è una delle figure più popolari tra i tiktoker napoletani. Conosciuto per i suoi video ironici e la sua forte presenza mediatica, è stato ospite di vari programmi televisivi, tra cui il “Peppy Night Fest” di Peppe Iodice. Lo scorso anno aveva anche partecipato alla “Casa dei Figli di Mouse”, un format ispirato al Grande Fratello con protagonisti influencer napoletani, che suscitò non poche polemiche. Le indagini sul caso continuano, mentre Antonio Gemignani dovrà rispettare l’obbligo di firma stabilito dal giudice.