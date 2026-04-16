Droga dalla Spagna a Napoli, arrestati due uomini su mandato europeo

Napoli. Due uomini, di 46 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti anche specifici, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta delle autorità spagnole. Gli arresti sono avvenuti nella mattinata odierna al termine di incessanti ricerche condotte dagli agenti della Squadra Mobile. I due sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero preso parte, a partire da febbraio 2025, a un’organizzazione dedita al traffico di droga dalla Spagna, in particolare dalla Catalogna, verso l’Italia, con la sostanza occultata all’interno di camion adibiti al trasporto merci.

Uno dei due indagati avrebbe partecipato, tra luglio e settembre 2025, a diverse operazioni di carico della droga su mezzi in partenza dalla Spagna. I veicoli, successivamente intercettati dalla Polizia spagnola nei pressi di Girona, hanno portato al sequestro complessivo di 252 kg di cocaina, 509 kg di hashish e 10 kg di marijuana. L’altro uomo è ritenuto responsabile di aver preso parte, il 7 febbraio 2025 in Catalogna, alla preparazione di un carico di 76,15 kg di cocaina, sequestrato nello stesso giorno a Cornellà de Llobregat.