Torre Annunziata, nominata Commissione di accesso al Comune per verifiche antimafia

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato una Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata per verificare la presenza di tentativi di infiltrazione e/o collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione comunale.

Durata e modalità dell’accesso ispettivo

Secondo quanto comunicato in una nota della Prefettura di Napoli, l’accesso avrà una durata di tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi. Nella nota, tuttavia, non viene specificato il periodo temporale al quale dovranno riferirsi gli approfondimenti della Commissione di accesso.

Il contesto territoriale di Torre Annunziata

Torre Annunziata è un comune di circa 40mila abitanti ed è considerato uno dei principali centri dell’area vesuviana costiera, con un ruolo strategico sia dal punto di vista economico che sociale.

Il Comune è attualmente amministrato da una coalizione di centrosinistra, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo (Partito Democratico), eletto nel mese di giugno 2024.