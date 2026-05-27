Blitz all’alba contro il traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia. I carabinieri del Nucleo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno eseguito una vasta operazione che ha portato all’emissione di 19 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale specializzata nello smaltimento abusivo di rifiuti speciali.

Traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia, eseguite all’alba 19 misure cautelari

Secondo quanto emerso dalle indagini, i rifiuti provenivano da diverse province campane e venivano trasportati illegalmente in Puglia, dove sarebbero stati scaricati e interrati in terreni agricoli situati tra la provincia di Foggia e quella della BAT. All’operazione hanno preso parte circa 90 militari dell’Arma appartenenti al Reparto Speciale e ai Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Caserta, Bari, Foggia, Roma e Latina.

Ancora Terra dei Fuochi

Il fenomeno delle nuove rotte del traffico di rifiuti verso la Puglia era stato richiamato anche nei giorni scorsi durante la visita pastorale di Papa Leone ad Acerra. Nel messaggio di benvenuto rivolto al Pontefice, il vescovo della diocesi locale, monsignor Antonio Di Donna, aveva infatti denunciato il trasferimento degli sversamenti illegali dalla Campania verso le campagne pugliesi, rievocando quanto accadeva in passato tra Napoli e Caserta.