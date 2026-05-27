Nuova notte di tensione ad Afragola, dove si torna a sparare dopo il duro colpo inflitto al clan Nobile con i recenti arresti che hanno portato in carcere 23 affiliati della cosca conosciuta come quella dei “panzaruttari”. Nel mirino ancora una volta l’area di via Sportiglione e viale Sant’Antonio, già teatro lo scorso 20 ottobre di una violenta azione armata che aveva fatto temere una strage tra esponenti del gruppo criminale.

Afragola, “stesa” nella notte: si teme escalation di guerra di camorra

Come anticipa Il Mattino, l’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo vestito completamente di nero e con casco integrale avrebbe raggiunto la zona a bordo di uno scooter, esplodendo sette colpi d’arma da fuoco in aria per poi allontanarsi rapidamente. La sparatoria è avvenuta a poche ore dal corteo commemorativo dedicato a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Alessio Tucci.

A dare l’allarme è stato un residente della zona che ha contattato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola, guidato dal vicequestore Manuela Marafioti. Gli investigatori hanno recuperato sette bossoli calibro 380 e acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Gli inquirenti seguono la pista di una nuova escalation criminale legata alla lotta per il controllo del territorio lasciato scoperto dopo il ridimensionamento del clan Nobile. Secondo le prime ipotesi, dietro la “stesa” ci sarebbe lo scontro tra gruppi rivali intenzionati a conquistare l’egemonia criminale.