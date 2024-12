Torna il calendario di Teleclubitalia: arte e solidarietà in mostra

Venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 19.30, presso lo Chalet del Centro di Giugliano, sarà presentato il nuovo calendario di beneficenza di Teleclubitalia per il 2025. Un progetto che unisce arte e solidarietà, arricchito quest’anno dagli scatti del fotografo Andrea Matacena, che celebra la bellezza di Napoli e della Campania.

Un’iniziativa di beneficenza per la comunità

Giunto alla sua quarta edizione, il calendario è nato per sostenere il progetto della Caritas della Parrocchia di San Pio X di Giugliano, che offre un servizio di mensa take-away per le persone in difficoltà. Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere il calendario, e l’intero ricavato sarà devoluto a questa causa benefica.

La mostra fotografica

Le fotografie che accompagnano i mesi del calendario saranno esposte presso lo Chalet del Centro in una mostra fotografica aperta al pubblico a partire da venerdì 6 dicembre 2024 e visitabile fino a gennaio 2025. Un’occasione unica per immergersi nella magia dei paesaggi e delle atmosfere di Napoli e della Campania, attraverso lo sguardo artistico di Matacena.

Perché partecipare

L’iniziativa non è solo un invito a scoprire il bello del nostro territorio, ma rappresenta anche un’opportunità per contribuire concretamente al benessere della comunità, attraverso un progetto che combina valore artistico e impatto sociale.

Per informazioni:

Teleclubitalia

Email: [[email protected]]

Telefono: [3208497308]