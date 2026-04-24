Mostra negli spazi di Teleclubitalia tra arte cultura e territorio

Gli spazi di Teleclubitalia si trasformano in una vera e propria galleria d’arte, aperta a lavoratori, visitatori e ospiti. Un vernissage partecipato e vivace ha dato il via alla nuova mostra degli artisti Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci, curata da Franco Riccardo. Presenti istituzioni, rappresentanti dell’associazionismo e numerosi cittadini, protagonisti di una serata all’insegna della cultura promossa da Teleclubitalia.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con partner d’eccellenza del territorio, a conferma di una sinergia sempre più forte tra arte e realtà locali.

Ad accogliere gli ospiti, con grande professionalità, gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Giugliano, esempio concreto di impegno e formazione sul campo.

A chiudere la serata, i sapori autentici proposti dall’azienda Tor Dei, che ha conquistato tutti con le eccellenze della terra.

Arte, professionalità e territorio si incontrano così in un evento unico, capace di valorizzare talenti e comunità.