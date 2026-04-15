“Manualità & Arte”, la redazione di Teleclubitalia ospita la mostra di Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci

Giugliano in Campania – Si inaugura giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18:30, presso la redazione di Teleclubitalia (Palazzo Russo, 6° piano, Via Aniello Palumbo 7), la mostra “Manualità & Arte”, un progetto espositivo promosso e curato da Franco Riccardo che mette in dialogo due artisti contemporanei: Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci.

L’esposizione segna l’avvio del secondo anno della programmazione di mostre allestite nella sede dell’emittente locale e propone un percorso incentrato sull’uso di materiali innovativi e non convenzionali, capaci di ridefinire i linguaggi dell’arte contemporanea.

Protagonisti della mostra sono: Gerardo Di Fiore, che utilizza la gommapiuma per creare forme leggere e dinamiche, capaci di sfidare gravità e convenzioni visive grazie alla flessibilità del materiale. Cristina Cianci, che lavora con la cartapesta, materiale sostenibile e versatile, trasformandolo in opere modellate e suggestive, ricche di significato e sensibilità materica.

Attraverso le opere esposte, il pubblico è invitato a riflettere su come materiali apparentemente semplici possano diventare strumenti espressivi potenti, in grado di generare emozioni, raccontare storie e interpretare il presente.

“Manualità & Arte” si configura così come un’esperienza condivisa, un invito a esplorare le infinite possibilità della creatività contemporanea attraverso il dialogo tra materia, forma e immaginazione. L’evento è realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, a sostegno della promozione artistica e culturale.