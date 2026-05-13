Castellammare di Stabia, arrestato pusher con oltre 400 dosi di crack: sequestrati droga e contanti

Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato a Castellammare di Stabia un 27enne con precedenti di polizia, anche specifici, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio.

Sequestrate oltre 400 dosi di crack

Durante il controllo effettuato presso uno stabile in uso al giovane, i poliziotti hanno rinvenuto ben 405 involucri di crack, per un peso complessivo di circa 101 grammi.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione e 1.062 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Alla luce degli elementi raccolti, il 27enne è stato tratto in arresto dagli operatori della Polizia di Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.