Terzigno, imprenditore sparito da due mesi: ritrovata auto nel salernitano

A quasi due mesi dalla sparizione di Francesco Vorraro, imprenditore 60enne originario di Poggiomarino e residente a Somma Vesuviana, emergono nuovi sviluppi che potrebbero rappresentare un primo punto fermo nelle indagini. L’uomo, attivo nel settore alimentare, era scomparso lo scorso 9 febbraio e, da allora, le ricerche si sono mosse su più direttrici senza approdare a certezze.

Un elemento significativo è arrivato con il ritrovamento della sua auto nella zona industriale di Sarno. Il veicolo, rinvenuto in un contesto lontano dalle abitudini della vittima, presentava caratteristiche che fanno pensare a un abbandono volontario, ma proprio la scelta del luogo ha destato sospetti tra gli investigatori. A rafforzare questa linea interpretativa sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza: nei filmati si vedrebbero due persone giungere sul posto con un’altra vettura, lasciare l’auto di Vorraro e poi allontanarsi a piedi. Un dettaglio che lascia ipotizzare un’azione organizzata.

Le attività investigative, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e portate avanti dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme ai militari di Sarno, stanno cercando di ricostruire con precisione gli ultimi movimenti dell’imprenditore. Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata in particolare tra Terzigno e le aree circostanti, come via Zabatta, dove sono stati impiegati anche mezzi meccanici e unità cinofile per effettuare controlli approfonditi sulla base di elementi raccolti.

Parallelamente, gli inquirenti stanno analizzando anche il passato dell’uomo. Vorraro era già comparso in una precedente indagine legata al clan Giugliano di Poggiomarino, nella quale si era ipotizzato un suo possibile coinvolgimento in operazioni di riciclaggio. Tuttavia, quella posizione era stata successivamente archiviata senza conseguenze giudiziarie.

Nonostante il ritrovamento dell’auto e i riscontri raccolti attraverso i filmati e le ricerche sul territorio, il quadro resta ancora incerto. Restano numerosi interrogativi: dal motivo della presenza del veicolo a Sarno fino all’identità delle persone riprese dalle telecamere. Gli investigatori proseguono il lavoro senza escludere alcuna pista, con l’obiettivo di chiarire una vicenda che, al momento, rimane avvolta nel mistero.