Fermato in autostrada con 8 chili di droga, scarcerazione lampo per noto maranese

Scarcerazione lampo per Francesco Avolio, il maranese fermato pochi giorni fa in autostrada con un carico di droga da 8 chili.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata presso il carcere di Paola, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, ha concesso all’uomo gli arresti domiciliari presso la sua abitazione e Marano.

Avolio era stato fermato dalla Guardia di Finanza nei pressi dell’uscita di Cetraro con un carico di 8 chili di hashish. Sono state deferite in stato di libertà altre tre persone, tutte di Marano, che erano con lui a bordo del Fiat Doblò sottoposto a controlli dalle Fiamme Gialle.