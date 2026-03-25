Ore di apprensione ad Aversa per la scomparsa di Luigi Riccardo, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione in via Mancone intorno alle ore 17:00, senza farvi più ritorno.

Apprensione ad Aversa, Luigi sparito nel nulla: era a bordo della sua auto

Secondo le informazioni diffuse nell’appello rivolto alla cittadinanza, ripreso anche dal sindaco Franco Matacena, Luigi Riccardo è alto circa 1 metro e 65 centimetri. Al momento della scomparsa indossava un maglione verde scuro, una camicia verde e un pantalone nero.

L’anziano si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, una Kia Picanto del 2006, targata DV 570AS, elemento che potrebbe risultare decisivo per eventuali segnalazioni. Fondamentale, sottolineano i promotori dell’appello, è la collaborazione dei cittadini: anche il più piccolo dettaglio potrebbe contribuire a rintracciare il 78enne e riportarlo a casa.