Momenti di paura nella notte a Torre del Greco, in via Fontana, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto appena parcheggiata all’altezza del civico 54.

Terrore a Torre del Greco, spari contro auto: a bordo c’era un 48enne

A bordo del veicolo si trovava ancora il proprietario, un 48enne già noto alle forze dell’ordine, che è rimasto illeso.

Pochi minuti dopo altri colpi sarebbero stati indirizzati contro una palazzina situata a poche centinaia di metri di distanza. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e del nucleo operativo di Torre del Greco, che hanno avviato rilievi e indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.