Omicidio a Boscotrecase: Salvatore Solimeno ucciso a colpi di pistola, caccia al killer

Omicidio nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Intorno alle 16.30 un uomo è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in un’area comune situata alle spalle di alcune abitazioni tra corso Umberto I e via Promiscua. La vittima è Salvatore Solimeno, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, il proiettile potrebbe aver reciso l’arteria femorale. Ferito gravemente, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, dove è poi deceduto poco dopo.

I carabinieri dell’Aliquota Pronto Intervento del Reggimento Campania hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Promiscua 22, dove risiede il principale sospettato, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento, però, non è stato trovato nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Durante i rilievi sono stati rinvenuti e sequestrati tre bossoli. Presenti anche il pubblico ministero di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Nel frattempo continuano le ricerche dell’uomo ritenuto il principale sospettato del delitto.