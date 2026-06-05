Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo l’autostrada A1. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 584,200, in prossimità della diramazione Roma Sud, sulla carreggiata in direzione Napoli.

Tragico schianto sull’A1: una vittima e due feriti in condizioni critiche

Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco della squadra 24A e diversi mezzi di soccorso del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per uno degli occupanti del veicolo coinvolto, un furgone, non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’incidente.

I due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo, sono stati liberati dai pompieri e successivamente affidati alle cure dei sanitari. Considerata la gravità delle loro condizioni, entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso tramite eliambulanza.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud. La situazione ha provocato lunghe code e notevoli disagi alla circolazione. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.