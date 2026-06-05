Marcianise, ruba articoli sportivi al Campania: ladro incastrato dalle telecamere

Marcianise. È stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato l’autore di un furto commesso all’interno di un negozio di articoli sportivi situato in un centro commerciale di Marcianise. L’episodio risale alla mattinata del 4 giugno, quando è stato segnalato l’asporto di un ingente quantitativo di merce dall’esercizio commerciale. Immediatamente dopo la denuncia, sono scattate le indagini degli agenti del Commissariato di Marcianise.

Gli investigatori hanno avviato un’attenta attività di analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente all’interno della struttura commerciale. Grazie agli accertamenti effettuati e all’esame dei filmati, gli agenti sono riusciti nel giro di poche ore a risalire all’identità del presunto responsabile del furto.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto. Nei suoi confronti è stato inoltre adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Marcianise, misura di prevenzione che gli impedirà di fare ritorno nel territorio comunale per il periodo stabilito dall’autorità competente. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle attività commerciali del territorio, grazie anche all’utilizzo delle moderne tecnologie di videosorveglianza che consentono di individuare rapidamente gli autori dei reati.