Momenti di paura nella notte a Grumo Nevano, dove un uomo ha rischiato di perdere la vita all’interno della propria vettura improvvisamente andata a fuoco. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a metterlo in salvo pochi istanti prima che l’incendio degenerasse.

Grumo Nevano, si addormenta nell’auto che prende fuoco: 48enne salvato dai carabinieri

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava un’auto in fiamme in via Principe di Piemonte, nei pressi del civico 21. Sul posto si sono precipitati i militari della sezione radiomobile di Caivano. Una volta arrivati, i carabinieri si sono trovati davanti a una situazione critica: al volante dell’auto, già interessata dalle fiamme, c’era un uomo privo di sensi, probabilmente addormentato. I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a estrarre il 48enne — residente in zona e senza precedenti — poco prima che il rogo coinvolgesse completamente il veicolo.

Dalle prime verifiche, ancora in corso, sembra che l’uomo si fosse assopito lasciando il motore acceso. L’incendio, con ogni probabilità accidentale, avrebbe poi interessato la parte anteriore dell’auto estendendosi all’abitacolo. Le fiamme sono state spente poco dopo grazie all’arrivo dei soccorsi. La rapidità dell’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio, scongiurando una tragedia e trasformando l’episodio in un salvataggio riuscito.