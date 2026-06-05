Il sindaco Enzo Guida ha ufficializzato la nuova giunta, tra riconferme e volti nuovi. Con i decreti pubblicati questa mattina, il primo cittadino ha nominato gli assessori e assegnato le deleghe, attribuendo incarichi anche ad alcuni consiglieri comunali.

Cesa, nominata la giunta comunale. Sindaco Guida: “Squadra forte e coesa”

Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Giusy Guarino, alla quale vanno le deleghe al Personale, alle politiche di inclusione territoriale, alle politiche sociali, all’Infanzia, alla Digitalizzazione e al Pnrr. Torna in giunta Alfonso Marrandino, che si occuperà di Ambiente, Transizione ecologica, Polizia locale, Viabilità e trasporti, Protezione civile, osservatori ambientali, sicurezza del territorio e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A Francesca D’Agostino sono state affidate le deleghe alla promozione del tempo libero e della socialità, al Contenzioso, all’organismo di sovraindebitamento, al De.co, al Commercio, alle attività produttive, alla Trasparenza e ai servizi demografici.

Cesario Villano seguirà invece Lavori pubblici, politiche urbanistiche e del territorio, edilizia scolastica e Patrimonio. Il sindaco ha inoltre assegnato deleghe ai consiglieri comunali. Francesco Maria Turco si occuperà di servizi cimiteriali, politiche giovanili, Forum giovani, decoro urbano, arte pubblica e rigenerazione urbana. Ad Angela Oliva sono state affidate Formazione, Cultura, Eventi, Museo dell’Asprinio, valorizzazione delle grotte e delle alberate, Agricoltura, rapporti con Città Slow, Turismo e identità territoriale, oltre ai rapporti con le associazioni. La stessa Oliva sarà indicata dalla maggioranza come presidente del Consiglio comunale.

Stella Perfetto seguirà Sanità, rapporti con le istituzioni sanitarie, tutela della salute, anziani, pari opportunità, partecipazione dei cittadini, consulte comunali e servizi al cittadino. A Nicola De Michele, infine, le deleghe a Istruzione, Sport, politiche per la tutela e la difesa degli animali e parchi gioco. “Con le nomine assessoriali, e il conferimento delle deleghe- dichiara Guida – assegnamo i ruoli ad una squadra che si prepara a realizzare il programma sottoposto al giudizio degli elettori e che da questi ha ricevuto un mandato forte, preciso ed incisivo. Sono certo che tutti insieme, sindaco, assessori e consiglieri, sapremo affrontare nel migliore dei modi le sfide che da qui a cinque anni ci attendono completando il percorso avviato e soprattutto mettendo in campo azioni in grado di far compiere un ulteriore salto in avanti alla nostra comunità ”. Lunedì, 11 giugno, la cerimonia di proclamazione nella casa comunale.