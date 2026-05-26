Posto di blocco a Torre del Greco: dà ai carabinieri i dati del fratello per evitare i controlli

Fermato durante un posto di controllo dei carabinieri, prova a evitare i guai fornendo le generalità del fratello. È accaduto a Torre del Greco, dove i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un uomo di 46 anni con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Il controllo dei carabinieri a Torre del Greco

L’uomo è stato fermato nel corso di normali controlli alla circolazione stradale. Alla richiesta dei documenti da parte dei carabinieri, il 46enne ha dichiarato di averli dimenticati a casa. Poco dopo, però, ha fornito ai militari nome, cognome e data di nascita che non corrispondevano ai suoi, ma a quelli del fratello.

Il tentativo di nascondere la patente revocata

Dietro il gesto, il tentativo di nascondere la propria reale identità: il 46enne, infatti, aveva la patente revocata e temeva conseguenze più pesanti. I carabinieri, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno effettuato gli accertamenti del caso riuscendo rapidamente a smascherare il trucco e a risalire alla sua vera identità.

Arrestato per falsa attestazione a pubblico ufficiale

Per il 46enne sono così scattate le manette con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’uomo è ora in attesa di giudizio. Nessuna conseguenza, invece, per il fratello, “salvo” insieme alle sue tasche da eventuali sanzioni.