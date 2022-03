Quattro suore morte e 9 feriti. È il drammatico bilancio dell’incidente di ieri pomeriggio, 13 marzo, avvenuto sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza del km 156 nel Foggiano.

Terribile incidente sull’A16, scontro tra auto e minibus: morte 4 suore e 9 feriti

Stando ad una prima ricostruzione, un’auto e un minibus si sarebbero scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Il pulmino si sarebbe poi ribaltato, finendo in una scarpata. Tutte e quattro le suore che erano a bordo sono decedute. Le vittime, appartenenti all’ordine “salesiano del Sacro Cuore”, erano state a Formia per gli esercizi spirituali e stavano tornando nei loro istituti religiosi tra Bari e Barletta dove risiedevano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Nell’intervento sono state impiegate 7 ambulanze ed anche l’elisoccorso per i feriti più gravi. Non si conoscono le condizioni dei 9 feriti, ma solo che sono stati trasportati negli ospedali più vicini grazie all’elisoccorso. Sul tratto di autostrada interessato dall’incidente si è formata una coda di automobili di quasi due chilometri.