Paura nel cuore di Angri, dove giovedì scorso, poco prima delle 23, un gruppo di ladri ha fatto irruzione nel convento delle suore Battistine. L’edificio religioso, situato in via Canonico Fusco, ospita una comunità di religiose, una scuola dell’infanzia e un centro di accoglienza vocazionale, e si trova in pieno centro cittadino.

Angri, irruzione notturna nel convento: ladri in fuga dopo l’allarme lanciato da una suora

Secondo quanto ricostruito, almeno quattro malviventi avrebbero scavalcato la recinzione della proprietà, aggirandosi nel cortile interno con l’intento, probabilmente, di entrare nell’edificio. A notare la loro presenza è stata una suora, che affacciatasi a una finestra ha scorto le sagome sospette muoversi furtivamente nella penombra.

La religiosa ha immediatamente allertato i carabinieri. Pochi istanti dopo, nel tentativo di guadagnare la fuga, i ladri si sarebbero imbattuti in una delle suore, che sarebbe stata spintonata durante l’incontro. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite gravi. Il trambusto ha attirato anche l’attenzione di alcuni residenti delle abitazioni vicine, che si affacciano sul cortile del convento. La presenza crescente di persone e l’arrivo imminente delle forze dell’ordine hanno indotto i malviventi alla fuga.

Il bottino è stato minimo: i ladri sarebbero riusciti ad arraffare poco più di cento euro in contanti e un telefono cellulare. Ora sull’episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, al lavoro per identificare gli autori del tentato furto.