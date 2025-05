Un acceso diverbio tra due famiglie è degenerato in una violenta rissa, con il ferimento di due ragazzi minorenni. Il fatto è avvenuto ieri, 19 maggio, a Casoria, nei pressi dell’istituto scolastico Palizzi. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine, attualmente impegnate a chiarire le cause e le responsabilità.

Casoria, rissa tra famiglie all’esterno di una scuola: feriti due giovanissimi

Secondo le prime informazioni raccolte, il confronto sarebbe sorto tra componenti di due distinti nuclei familiari, e pare che a innescare l’escalation possano essere stati dissidi di natura personale. Non si esclude che anche altri parenti, forse direttamente coinvolti, abbiano contribuito a far precipitare la situazione. Durante la colluttazione, due giovanissimi sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Per risalire all’identità di tutti i partecipanti, gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e hanno già iniziato ad ascoltare alcune testimonianze.

Rafforzato il controllo sul territorio

A seguito dell’episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ordinato un rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio sul territorio da parte delle forze di polizia. La vicenda sarà al centro del prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In una nota ufficiale diffusa dalla Prefettura, il prefetto ha sottolineato la gravità dell’evento, ribadendo l’importanza di promuovere ulteriormente misure di prevenzione sociale. Ha inoltre espresso gratitudine a tutte le realtà istituzionali, associative e religiose che ogni giorno operano sul territorio per contrastare fenomeni di degrado e tensione sociale.