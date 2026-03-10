Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell’area del Golfo di Napoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 00:03 di martedì 10 marzo 2026 con epicentro nel Golfo di Napoli, tra Capri e la costa campana. Il sisma, secondo le prime stime, si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri, fattore che avrebbe contribuito a ridurre gli effetti in superficie. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Epicentro tra Capri e il Golfo di Napoli

Il terremoto ha avuto epicentro in mare, nell’area del Golfo di Napoli, a breve distanza dall’isola di Capri. Le località più vicine all’epicentro sono: Anacapri (Napoli) a circa 8 chilometri e Capri (Napoli) a circa 10 chilometri

Proprio nelle due località dell’isola la scossa sarebbe stata percepita in modo più evidente, soprattutto nei piani alti delle abitazioni.

Scossa avvertita anche lungo le coste della Calabria

Secondo le prime segnalazioni, il terremoto sarebbe stato avvertito anche lungo le coste tirreniche della Calabria. La grande profondità dell’evento sismico, stimata intorno ai 414 km, ha però limitato la percezione del sisma e ridotto la possibilità di danni strutturali.

Molti residenti hanno segnalato un leggero tremore o un breve movimento oscillatorio, ma senza particolari conseguenze.

Nessun danno segnalato

Al momento non risultano segnalazioni di danni a edifici, infrastrutture o persone nelle zone più vicine all’epicentro. Le autorità e i centri di monitoraggio sismico continuano comunque a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti o repliche.