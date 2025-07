Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.5 nella notte tra Avellino e Benevento

Paura nella notte tra Irpinia e Sannio. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle ore 2:53 nei pressi di Bonito, in provincia di Avellino, a pochi chilometri dal confine con il Sannio. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 17 chilometri.

A rilevarlo è stata la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che ha immediatamente diffuso i dati ufficiali attraverso il proprio portale.

L’epicentro è stato individuato a circa 3 chilometri da Bonito, ma la scossa è stata avvertita anche nei comuni vicini, tra cui Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Calvi e San Nazzaro, tutti situati entro un raggio di 5 chilometri dall’epicentro.

Le città principali più vicine sono Benevento, a 13 chilometri di distanza, e Avellino, a circa 18 chilometri. In queste aree alcuni cittadini hanno riferito di aver percepito chiaramente il movimento tellurico, anche se al momento non si segnalano danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, ma fortunatamente la scossa non sembra aver provocato criticità. In corso le verifiche su edifici e strutture pubbliche nelle zone interessate.