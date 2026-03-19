Una tragedia ha colpito nella notte una famiglia di Benevento: una neonata di appena due mesi ha perso la vita all’ospedale San Pio. La piccola, gemella e già seguita per problemi cardiaci presso l’ospedale Monaldi di Napoli, era stata accompagnata in pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie.

Benevento, neonata dimessa dall’ospedale: muore poco dopo per crisi respiratoria

Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata visitata e sottoposta alle cure necessarie, la bambina era stata dimessa. Tuttavia, una volta rientrata a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori, allarmati dal nuovo episodio di crisi respiratoria, hanno deciso di riportarla d’urgenza al nosocomio sannita. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i tentativi di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere, lasciando la famiglia nello sconforto più totale.

Le indagini

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine. Gli agenti della squadra volante della Questura di Benevento hanno già acquisito la cartella clinica per gli accertamenti del caso. La salma della piccola è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il sostituto procuratore Marilia Capitanio ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze del decesso. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia, fondamentale per accertare le cause della morte. I genitori della bambina, assistiti dall’avvocato Antonio Leone, chiedono piena chiarezza su quanto accaduto.