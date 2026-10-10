Terremoto nel Casertano, scossa di magnitudo 3.2 a Gioia Sannitica: epicentro nel Matese

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata segnalata oggi, sabato 10 ottobre 2026, nella zona di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Secondo i dati riportati da 3Bmeteo, l’evento sismico si è verificato alle 12:22, con epicentro nel territorio comunale e ipocentro stimato a circa 9,6 chilometri di profondità.

Terremoto a Gioia Sannitica: orario, magnitudo e profondità

La localizzazione della scossa riguarda l’area dell’Alto Casertano, a ridosso del massiccio del Matese. La magnitudo comunicata è di 3.2, mentre la profondità indicata è di poco inferiore ai dieci chilometri. Il sisma è stato segnalato nel corso della tarda mattinata.

Verifiche sul territorio: nessuna segnalazione di danni confermata

Al momento della pubblicazione non risultano notizie verificate di persone ferite o danni agli edifici collegati a questa scossa. L’eventuale presenza di conseguenze sul territorio potrà essere accertata solo attraverso i sopralluoghi e le comunicazioni degli enti competenti. Per seguire l’evoluzione della situazione è possibile consultare i bollettini dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che pubblica i dati strumentali relativi agli eventi sismici. Anche la Protezione civile diffonde indicazioni utili sui comportamenti da adottare in caso di terremoto.

Scosse in Campania, il monitoraggio sismico

L’evento nel Matese è distinto dall’attività sismica seguita nelle ultime settimane nell’area flegrea. Su Teleclub è possibile leggere anche gli aggiornamenti relativi alla scossa di magnitudo 2.8 registrata ai Campi Flegrei e un precedente approfondimento sulla terra che trema nel Casertano.