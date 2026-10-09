Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.8: epicentro vicino a Bacoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata ieri sera, 8 ottobre 2026, alle 23.41, nell’area dei Campi Flegrei. Il movimento sismico è stato avvertito anche nei comuni limitrofi, oltre che nella zona più vicina all’epicentro. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il punto di origine del terremoto è stato localizzato a circa 2,5 chilometri da Bacoli, che risulta il comune più vicino all’epicentro.

La scossa nel quadro del bradisismo

L’evento si inserisce nell’attività sismica dell’area flegrea, interessata dal fenomeno del bradisismo. Il sollevamento e l’abbassamento del suolo caratterizzano questo territorio, dove le scosse vengono monitorate per seguirne l’evoluzione.

Il terremoto delle 23.41 è stato percepito anche al di fuori della zona dell’epicentro, come nei comuni limitrofi. Fortunatamente, data la lieve entità del sisma, non si sono registrate danni a cose e a persone. Ma sui social è partito il tam tam, con decine di segnalazioni provenienti da tutta l’area flegrea.