Dopo la forte scossa registrata ieri, venerdì 24 ottobre, di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella, la provincia di Avellino torna a tremare. Questa mattina, alle 10:18 del 25 ottobre 2025, l’INGV ha rilevato un nuovo terremoto di magnitudo 3.1, con epicentro nel comune di Montefredane.
Terremoto Campania. La terra torna a tremare ad Avellino: scossa di magnitudo 3.1
Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diversi comuni dell’area, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o edifici. Le autorità ricordano di seguire le corrette procedure di sicurezza e sottolineano l’importanza di restare aggiornati. L’INGV continua a monitorare la zona per eventuali scosse successive.