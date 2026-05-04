Incidente sull’autostrada A2 alle 11 e 20 circa di oggi. Nel tratto compreso tra i comuni di Eboli e Campagna, per cause in corso di accertamento, un autocarro si è ribaltato lungo la carreggiata Sud.

​Incidente sull’Autostrada A2, si ribalta camion: un ferito e traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto l’autista dalle lamiere del mezzo e hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto e l’area circostante. L’autista è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Traffico in tilt in direzione Sud. Presenti anche gli uomini della Polizia Stradale per i rilievi.