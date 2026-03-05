Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4 all’alba ad Arco Felice

Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è stato rilevato dalla rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 5.04. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, l’epicentro del sisma è stato localizzato nell’area di Arco Felice, nel golfo di Pozzuoli, con una profondità di circa 3 chilometri.

Scossa registrata dalla Sala Operativa dell’INGV di Napoli

La scossa è stata individuata e analizzata dalla Sala Operativa dell’INGV – Osservatorio Vesuviano di Napoli, che monitora costantemente l’attività sismica e vulcanica dell’area flegrea. Il terremoto rientra nel fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, una dinamica geologica che provoca sollevamenti e abbassamenti del suolo, spesso accompagnati da sciami sismici di lieve intensità.

Evento sismico superficiale legato al bradisismo

Si tratta di una scossa di lieve entità, ma caratterizzata da una profondità relativamente superficiale, elemento che in alcuni casi può renderla percepibile dalla popolazione nelle zone più vicine all’epicentro, in particolare tra Pozzuoli, Arco Felice e le aree limitrofe. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici.