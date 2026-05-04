Weekend del primo maggio da bollino nero in Costiera Amalfitana, presa d’assalto da migliaia di turisti. A Positano si sono registrati momenti di forte criticità: un vero e proprio fiume di persone ha paralizzato il passaggio pedonale lungo la stretta via che collega il centro alla Spiaggia Grande. Scene di sovraffollamento estremo, con flussi difficili da gestire, viuzze completamente intasate e lunghe attese per raggiungere il mare.

Overturism, città in tilt: Positano invasa dai turisti e non va meglio a Napoli

Non va meglio a Napoli, dove alla spiaggia delle Monache, a Posillipo, il grande afflusso di giovani ha fatto emergere problemi di sicurezza e degrado. Sull’arenile si sono accumulati rifiuti di ogni genere, nonostante la presenza dei contenitori, mentre si sono registrati anche momenti di tensione tra gruppi di ragazzi e bagnanti.

In campo anche le forze dell’ordine per presidiare la zona e garantire maggiore sicurezza come testimoniano alcuni video del deputato Francesco Emilio Borrelli. Una situazione che riaccende il tema della gestione dei flussi turistici e del rispetto degli spazi pubblici, in vista di un’estate che si preannuncia ancora più affollata e complessa.