È stata sospesa, in via precauzionale, la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo per verificare che il sisma – che ha interessato l’area dei Campi Flegrei – non abbia procurato danni alla rete ferroviaria. Verifiche in corso a tutte le infrastrutture: l’Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione.

Terremoto a Napoli, circolazione ferroviaria sospesa e verifiche su strade

In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater ”Domitiana” e 686 ”di Quarto”. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.

A Napoli Centrale e sulle linee Alta Velocità Roma – Napoli – Salerno, Napoli – Villa Literno, Napoli – Aversa e Napoli – Torre Annunziata la circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore per consentire la verifica dello stato della linea. Ritardi fino a 400 minuti si registrano anche nella stazione Tav di Afragola. Numerosi i passeggeri che attendono ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni. Stessi disagi anche per la circumflegrea.

Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 5.09, così come quelli successivi previsti, è ancora in attesa di autorizzazione per lasciare lo scalo partenopeo. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato.

La scossa

L’evento sismico di magnitudo 4.2 si è verificato nei Campi Flegrei, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 3.35 a 3 chilometri di profondità. Al momento non si registrano danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche in tutta l’area intorno al capoluogo partenopeo.

Scosse di minore intensità, magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri sempre con epicentro i Campi Flegrei.

Scuole chiuse a Pozzuoli

Verifiche in corso anche agli edifici scolastici presenti sul territorio. Per la giornata di oggi, infatti, sono state sospese le lezioni per consentire ai tecnici di appurare eventuali danni o cedimenti dovuti al sisma. A decidere la chiusura delle scuole è stato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha firmato un’ordinanza comunale.