Disposta l’evacuazione di diversi edifici scolastici nel napoletano dopo la scossa di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei. Anche l’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Ingegneria ed Economia, tra i quartieri di Fuorigrotta e Soccavo, sono state evacuate.

Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4, sospesa circolazione ferroviaria. Evacuata Università

Conseguenze anche sulla mobilità. Dalle 12.10 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, come informa Ferrovie dello Stato. Pure l’Eav comunica l’interruzione delle linee Cumana e Circumflegrea per consentire le opportune verifiche.

A Pozzuoli il traffico cittadino è andato in tilt. Sono presenti le pattuglie della Polizia Locale per riportare la calma e regolare la circolazione stradale. Sospesa la ZTL. “È in corso uno sciame sismico importante – ha dichiarato il sindaco Luigi Manzoni -. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione”. Da qui l’appello del primo cittadino flegreo: “Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione. Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione”.