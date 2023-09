Lezioni sospese a Pozzuoli. Dopo la scossa di terremoto di questa notte di magnitudo 4.2, registrata nell’area dei Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, sta per firmare un’ordinanza in cui dispone la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado per verificare le condizioni degli edifici.

Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli

“Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV. La scossa è stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche”, ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino.

“Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro”, ha aggiunto Manzoni.