Terremoto Campi Flegrei: sospesi treni nel nodo di Napoli, stop anche alla metropolitana

La rete ferroviaria nell’area di Napoli è stata temporaneamente bloccata per motivi di sicurezza dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata alle 12:47, con epicentro nei Campi Flegrei.

Terremoto ai Campi Flegrei: sospesi i treni nel nodo di Napoli, stop anche alla metropolitana

In seguito all’evento sismico, è stato attivato il protocollo previsto in caso di terremoti di magnitudo superiore a 4.0, che comporta l’interruzione precauzionale del traffico ferroviario. I treni sono stati fermati in prossimità delle stazioni più vicine, secondo quanto comunicato da Ferrovie dello Stato. Restano invece operative le partenze da Roma in direzione Sud.

Sono in corso controlli tecnici sulla rete per verificare eventuali danni e consentire la riapertura delle linee in sicurezza. Anche la linea 2 della metropolitana di Napoli è attualmente fuori servizio nel tratto compreso tra Bagnoli e Pozzuoli. Sospesa inoltre la circolazione delle ferrovie locali Cumana e Circumflegrea.