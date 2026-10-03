Terra dei Fuochi, controlli dell’Esercito tra Napoli e Caserta: 29 denunce e sequestri

Proseguono i controlli dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione “Terra dei Fuochi”, con una vasta attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali nelle province di Napoli e Caserta.

I militari dell’Esercito appartenenti al Raggruppamento Campania, in sinergia con le Forze di Polizia, hanno concluso negli ultimi due mesi una serie di controlli del territorio finalizzati a contrastare la gestione illecita dei rifiuti, gli sversamenti abusivi e il fenomeno dei roghi.

Terra dei Fuochi, 29 persone denunciate

Il bilancio delle attività ha portato alla denuncia di 29 persone per gravi violazioni connesse a reati ambientali. Nel corso delle operazioni sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 100mila euro.

Particolarmente significativo anche il dato relativo ai sequestri: i controlli hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 5.500 metri quadrati di aree e terreni, oltre a 33 veicoli utilizzati, secondo quanto emerso durante gli accertamenti, per attività legate alla gestione e allo smaltimento illecito di rifiuti e scarti di lavorazione.

Droni dell’Esercito per individuare sversamenti abusivi

Alle tradizionali attività di pattugliamento si affianca l’impiego delle dotazioni tecnologiche del Raggruppamento Campania.

Tra queste figurano gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), utilizzati per monitorare vaste porzioni del territorio delle province di Napoli e Caserta.

L’impiego dei droni consente ai militari di individuare siti di sversamento abusivo situati in aree difficilmente accessibili alle pattuglie e di documentare eventuali condotte illecite anche in flagranza di reato. Una modalità operativa che ha trovato applicazione anche nei giorni scorsi a Giugliano in Campania, uno dei territori particolarmente interessati dalle attività di controllo.

Contrasto ai roghi tossici e all’abbandono dei rifiuti

L’attività del Raggruppamento Campania punta a rafforzare la prevenzione dei reati ambientali e il controllo delle aree maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. La presenza congiunta dei militari e delle Forze di Polizia rappresenta inoltre un importante supporto nelle operazioni contro i roghi tossici, nello smaltimento illecito degli scarti di lavorazione e nella tutela delle aree maggiormente a rischio.

I controlli nell’ambito dell’Operazione Terra dei Fuochi proseguono con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e un intervento tempestivo nei confronti delle condotte potenzialmente dannose per l’ambiente e per la sicurezza dei cittadini.