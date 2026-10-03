Arriva in ospedale a Giugliano in codice rosso: 61enne in pericolo di vita

È ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita il 61enne trovato ieri pomeriggio in stato di incoscienza a Caivano, in via Fossa del Lupo. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo, incensurato e residente a Orta di Atella, è stato rinvenuto intorno alle 15 e soccorso dal personale del 118.

Trasportato in codice rosso al San Giuliano

A causa delle gravi condizioni, il 61enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove sono intervenuti anche i Carabinieri. I sanitari hanno riscontrato lesioni da politrauma, rendendo necessario il successivo trasferimento presso l’Ospedale del Mare. L’uomo si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Indagini dei Carabinieri di Caivano

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri di Caivano, impegnati a ricostruire l’intera dinamica e a chiarire le circostanze nelle quali il 61enne abbia riportato le gravi ferite. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa del politrauma. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per fare piena luce sulla vicenda.