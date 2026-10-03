Melito piange Anna Chiantese, oggi i funerali della 14enne: proclamato il lutto cittadino

Una giornata di dolore e raccoglimento per Melito, che oggi, sabato 3 ottobre, darà l’ultimo saluto ad Anna Chiantese, la ragazza morta a soli 14 anni. I funerali saranno celebrati alle ore 11 nella parrocchia Santa Maria delle Grazie.

La notizia della morte della giovanissima ha profondamente colpito la comunità di Melito. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, stretta attorno a un dolore difficile da raccontare.

Lutto cittadino a Melito per i funerali di Anna

In occasione delle esequie, il Comune ha disposto il lutto cittadino dalle ore 10 alle ore 12 di oggi, 3 ottobre 2026, quale segno di cordoglio, rispetto e partecipazione al dolore della famiglia.

Come riportato nell’ordinanza comunale, a partire dalla mattinata di oggi e fino alle ore 13 le bandiere esposte presso la sede comunale e gli uffici pubblici presenti sul territorio saranno poste a mezz’asta.

Un gesto con cui l’amministrazione ha voluto interpretare il sentimento di una città profondamente scossa dalla scomparsa di una ragazza così giovane.