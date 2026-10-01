Giugliano, sorpresi a bruciare rifiuti: controlli serrati nella Terra dei Fuochi

Nuovi controlli contro roghi e sversamenti nella Terra dei Fuochi, con particolare attenzione anche al territorio di Giugliano, dove sono stati accertati due episodi legati alla combustione illecita di rifiuti.

In un’area agricola della città, i militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre alimentava un rogo di rifiuti plastici. Un episodio analogo è stato accertato sempre nel giuglianese nell’ambito della nuova intensificazione dei controlli ambientali.

Giugliano, telecamere nascoste contro l’abbandono dei rifiuti

L’attenzione degli investigatori non si è concentrata soltanto sui roghi. Giugliano è infatti tra i comuni nei quali l’utilizzo di telecamere investigative occultate nelle aree considerate maggiormente a rischio ha permesso di individuare episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Complessivamente, grazie ai dispositivi di videosorveglianza, sono stati perseguiti otto episodi di abbandono di rifiuti nei territori di Giugliano in Campania, Boscoreale, Gricignano di Aversa, Orta di Atella e San Paolo Belsito. Il territorio giuglianese figura inoltre tra quelli interessati dai controlli su strada effettuati nell’ambito del dispositivo interforze predisposto secondo le direttive dei prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe.

Terra dei Fuochi, 3.500 veicoli controllati e 60 sequestrati

Il bilancio complessivo dell’operazione restituisce le dimensioni dell’attività messa in campo tra le province di Napoli e Caserta. Sono stati effettuati circa 800 servizi di pattuglia, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure – Terra dei Fuochi, a guida del Reggimento “Lancieri di Aosta”.

Sono 68 le persone deferite all’Autorità giudiziaria, mentre una persona è stata arrestata. Particolarmente intensa l’attività sulle strade: 3.500 mezzi sono stati sottoposti a controllo e 60 veicoli sequestrati. Tra questi, 27 automezzi sono finiti sotto sequestro penale per il trasporto illecito di rifiuti.

Cassonati, furgoni e motocarri a tre ruote sarebbero stati intercettati mentre operavano senza la prescritta iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali e trasportavano diverse tipologie di rifiuti, sia speciali pericolosi sia non pericolosi. Oltre a Giugliano, i controlli hanno interessato Afragola, Boscoreale, Brusciano, Casoria, Frignano, Parete, San Marcellino, Volla e Grazzanise.

Controlli nelle aziende: 25 sequestri su 31 ispezioni

L’operazione ha riguardato anche aziende e siti produttivi. Su 31 attività controllate sono stati eseguiti 25 sequestri. A Grazzanise, nel casertano, tre persone sono state denunciate ed è stato sequestrato un terreno di circa 2mila metri quadrati, dove è stato scoperto un cumulo di circa 150 metri cubi di rifiuti edili, tra i quali anche eternit.