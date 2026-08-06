Il Generale Fabrizio Parrulli in visita alla Control Room interforze ed ai Reparti dei Carabinieri forestali impegnati nella Terra dei Fuochi

Il Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA), Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, ha visitato alcuni dei Reparti Carabinieri Forestali maggiormente impegnati nelle attività operative nella Terra dei Fuochi, per verificare da vicino i risultati ottenuti nel contrasto ai reati ambientali e nelle iniziative di sensibilizzazione.

Visita alla Control Room interforze in Campania

La prima tappa si è svolta presso la Regione Carabinieri Forestale Campania, dove il Generale Parrulli è stato accolto dal Comandante Generale di Brigata Ciro Lungo. Durante la visita ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori della nuova Control Room interforze, realizzata dal Commissario Straordinario alle Periferie, Prefetto Fabio Ciciliano.

Presenti anche l’Incaricato per il contrasto ai roghi, Vice Prefetto Ciro Silvestro, e rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Esercito Italiano, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana di Napoli. Il Comandante del CUFAA ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal personale impegnato nel coordinamento operativo delle attività di contrasto ai roghi e agli sversamenti illeciti.

Videosorveglianza e coordinamento per prevenire i roghi

Nel corso della visita, il Generale Parrulli ha potuto constatare il pieno funzionamento del modello operativo interforze e l’efficacia del sistema di videosorveglianza installato su vaste aree grazie alla collaborazione della Regione Campania e della società SMA.

Il sistema consente uno scambio costante di informazioni con i Vigili del Fuoco, migliorando la prevenzione degli abbandoni di rifiuti, riducendo i tempi di intervento e ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili sul territorio.

Marcianise, 13 arresti dopo il Decreto Terra dei Fuochi

La visita è poi proseguita presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, uno dei reparti che ha ottenuto risultati significativi nel contrasto agli sversamenti illeciti e ai roghi tossici.

Grazie anche all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza installati nei siti bonificati dal Commissario Unico per le Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, sono stati effettuati 13 arresti in flagranza o flagranza differita dall’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Terra dei Fuochi (D.L. n. 116 dell’agosto 2025).

Nell’occasione il Generale Parrulli ha ringraziato il personale del Nucleo e il comandante Maresciallo Capo Aniello Cioffi per i risultati conseguiti.

Caserta, nasce la Sala di Educazione Ambientale

Ultima tappa della visita è stata il Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, dove il Comandante Tenente Colonnello Marilena Scudieri ha illustrato il nuovo progetto della Sala di Educazione Ambientale “Terra dei Fuochi e Tutela della Biodiversità”.

La struttura ospiterà scolaresche, gruppi scout, associazioni ambientaliste e professionali, promuovendo attività di sensibilizzazione sui temi della legalità ambientale, della corretta gestione dei rifiuti e della tutela del patrimonio naturale.

Oltre 21 mila cittadini coinvolti nelle iniziative ambientali

Durante l’incontro è stato inoltre tracciato un bilancio delle attività di educazione ambientale svolte dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta e il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio.

Dall’inizio dell’anno sono stati organizzati 170 eventi, coinvolgendo complessivamente 21.796 partecipanti tra studenti, cittadini e associazioni. Un risultato che testimonia il crescente interesse verso la tutela dell’ambiente, la legalità e la salvaguardia del territorio.

Al termine della visita, il Generale Parrulli ha espresso il proprio apprezzamento ai militari e alle maestranze OTI impegnati nell’organizzazione delle numerose iniziative di educazione ambientale