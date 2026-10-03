Acerra, mistero sulle carte d’identità “decapitate”: tre CIE senza microchip in pochi giorni

Tre casi in pochi giorni, sempre con lo stesso dettaglio inquietante: carte d’identità elettroniche apparentemente integre, ma private del microchip con un taglio preciso. Ad Acerra i Carabinieri stanno approfondendo un fenomeno che potrebbe andare oltre la semplice manomissione del documento e aprire scenari legati a possibili frodi d’identità.

L’ultimo episodio è stato accertato dai Carabinieri della Stazione di Acerra nel corso di un servizio di controllo del territorio. Un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di una Carta d’Identità Elettronica manomessa, alla quale era stato asportato il microchip. Il documento è stato sequestrato e la vicenda è stata segnalata all’autorità giudiziaria.

Carte d’identità senza chip: il terzo caso ad Acerra

Quello emerso nelle ultime ore sarebbe il terzo episodio registrato in pochi giorni sul territorio. A insospettire è soprattutto la modalità con cui il componente elettronico è stato rimosso.

Il chip non risulterebbe semplicemente danneggiato o staccato per usura, ma asportato con un taglio particolarmente preciso. Un particolare che ha spinto i militari ad approfondire la vicenda.

Al momento, però, non è possibile stabilire se i tre casi siano collegati tra loro né se dietro le manomissioni esista un sistema organizzato. Le indagini sono ancora in corso.

Perché viene rimosso il microchip dalla CIE?

Il microchip rappresenta una delle componenti fondamentali della Carta d’Identità Elettronica. Il documento non contiene soltanto fotografia e dati anagrafici, ma integra anche un sistema elettronico utilizzato per l’identificazione digitale e l’accesso a determinati servizi online.

La rimozione del chip altera quindi materialmente la carta e può comprometterne le funzioni elettroniche.

Le ragioni dietro l’asportazione possono essere diverse. In alcuni casi potrebbero esserci convinzioni personali legate alla privacy o al timore del tracciamento digitale. In altri, però, gli investigatori potrebbero valutare scenari più complessi.

L’ipotesi del riutilizzo dei chip

Uno degli aspetti più delicati riguarda il possibile riutilizzo illecito di componenti originali.

Un microchip proveniente da una CIE autentica è associato a un’identità reale. Per questo motivo non viene esclusa, tra le ipotesi da verificare, la possibilità che componenti elettronici originali possano essere sottratti e successivamente utilizzati nell’ambito di documenti contraffatti o altri sistemi di frode.

Questo, naturalmente, non significa che i chip rimossi nei casi accertati ad Acerra siano stati effettivamente utilizzati in questo modo. Al momento non ci sono elementi sufficienti per affermarlo.

Il rischio delle frodi d’identità

Il tema centrale resta quello della sicurezza dell’identità personale.

La semplice rimozione di un chip non consente automaticamente di realizzare una frode, ma la manomissione di un documento ufficiale rappresenta comunque un elemento di attenzione.

In termini generali, le frodi d’identità possono essere finalizzate all’attivazione di servizi, alla stipula di contratti, alla richiesta di finanziamenti o ad altre operazioni nelle quali l’identificazione della persona riveste un ruolo fondamentale.

Per questo motivo le forze dell’ordine stanno cercando di capire se dietro i tre episodi di Acerra vi sia soltanto una coincidenza oppure un fenomeno più strutturato.

Indagini sui tre episodi

I Carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la provenienza dei documenti, capire che fine abbiano fatto i chip rimossi e verificare l’esistenza di eventuali collegamenti tra le persone coinvolte.

Il terzo caso in pochi giorni non basta, da solo, a dimostrare l’esistenza di una rete criminale. La frequenza degli episodi, però, ha inevitabilmente alzato il livello di attenzione.

Il fenomeno, peraltro, non sarebbe limitato ad Acerra: episodi di carte elettroniche manomesse sono stati segnalati anche in altre zone d’Italia. Resta da chiarire se si tratti di casi riconducibili a motivazioni individuali o se, in alcuni contesti, possano inserirsi in meccanismi fraudolenti più articolati.

CIE manomesse, cresce l’attenzione

A questo punto il nodo principale sarà capire se i tre episodi rappresentino casi isolati o il segnale di un fenomeno più ampio.

Le indagini dovranno chiarire soprattutto se i chip siano stati semplicemente eliminati o conservati per altri utilizzi. Qualsiasi collegamento con falsificazioni, riciclaggio di componenti elettronici o furti d’identità resta, allo stato attuale, un’ipotesi investigativa da verificare.