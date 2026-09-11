Controlli Terra dei Fuochi: un arresto a Terzigno, denunce e sequestri tra Giugliano e Villaricca

Proseguono i controlli contro la Terra dei fuochi in provincia di Napoli. Arrestato dai Carabinieri di Terzigno, in flagranza differita, un soggetto sorpreso dalle telecamere mentre incendiava rifiuti, mentre un secondo incendiario è stato colto sul fatto a Giugliano in Campania mentre dava fuoco a sterpaglie. Sempre a Giugliano sequestrato nei pressi dell’insediamento rom di Carrafiello un furgone carico di rifiuti, grazie all’intervento congiunto di pattuglie dell’Esercito – Operazione Strade sicure e Polizia locale.

Controlli Terra dei Fuochi: un arresto a Terzigno, denuncia e sequestro a Giugliano e Villaricca

Pattuglie miste all’opera anche a Grumo Nevano, Frattamaggiore e Afragola. Le attività svolte hanno consentito di deferire all’Autorità giudiziaria 2 persone per trasporto illecito di rifiuti, sequestrare 2 veicoli impiegati ed elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 8mila euro. Ulteriori sequestri di 3 mezzi anche da parte di Polizia Stradale e Guardia di Finanza, per un totale di sei sequestri.

A Villaricca i Carabinieri della locale Stazione, unitamente alla Polizia locale, hanno condotto un’ispezione presso un cantiere edilizio che ha portato al sequestro dell’area e al deferimento in stato di libertà dei due titolari d’impresa. L’operazione ha permesso di accertare il deposito incontrollato di circa 2 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non illecitamente accatastati e miscelati, unitamente all’impiego di manodopera non regolare e priva della formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Infine nel capoluogo, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in area caratterizzata da reiterati sversamenti illeciti, denunciate altre 4 persone per il reato di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività d’impresa.

“Sempre più forte sinergia tra Polizie Locali”

“La continua attività esercitata dal dispositivo dei controlli contro sversatori e incendiari di rifiuti in Terra dei fuochi – sottolinea il Prefetto Michele di Bari – è il segno del progressivo e pervasivo cambiamento che sta maturando nella prevenzione a tutela dell’ambiente e della salute delle comunità, grazie anche ai nuovi strumenti repressivi offerti dal decreto legge 116 adottato l’estate scorsa dal Governo. Oggi i servizi sono costanti e ad elevata intensità e non più ciclici, mentre è sempre più forte la sinergia tra le diverse componenti, in particolare con le Polizie locali, che dopo tre anni di finanziamenti del Ministero dell’interno a progettualità dedicate a Terra dei fuochi stanno ampliando il loro raggio di azione in materia di illeciti ambientali. Altro fattore chiave è la qualificazione dell’azione degli operatori in un campo- come quello dell’illecito ambientale – spiccatamente tecnico”.

Il prefetto prosegue: “Di qui un grande investimento in formazione in comune e nell’organizzare il supporto costante della control room interforze e delle componenti specialistiche (Carabinieri Forestali, Polizia Metropolitana di Napoli, Polizia provinciale di Caserta). Il nuovo dispositivo di contrato è sempre più in grado di fornire risposte in tempo reale: aumentano le flagranze, anche differite grazie alle fototrappole, e gli interventi immediati al primo segnale di innesco di incendio”.

“A ciò si aggiunge – conclude Di Bari – la capacità di concentrare le azioni su alcuni macro-obiettivi, ad esempio con riferimento ai centri di raccolta e gestione dei rifiuti o ai traffici di rifiuti attorno ai campi rom, e di approfondire la tracciabilità dei processi produttivi e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni a rischio. Continueremo ad investire nell’implementazione della videosorveglianza dedicata (droni, telecamere a lunga gittata, lettori di targhe e fototrappole), anche grazie al contributo progettuale e finanziario dei Commissari di Governo per Terra dei fuochi, il Prefetto Ciciliano e il Generale Vadalà, a sperimentare nuove forme di servizi congiunti e a valorizzare il contributo di tutti, con particolare riguardo alle segnalazioni di cittadini e associazioni, sempre più puntuali”.