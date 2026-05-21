“Istantanee della Festa”: torna a Giugliano il concorso fotografico dedicato a Maria Santissima della Pace

GIUGLIANO – Torna per la sua terza edizione il concorso fotografico “Istantanee della Festa – Sette giorni con Maria 2026”, l’iniziativa dedicata alla festa di Maria Santissima della Pace che unisce fotografia, tradizione e devozione popolare.

L’edizione 2026 si svolgerà da sabato 23 maggio a martedì 2 giugno, accompagnando i festeggiamenti religiosi e popolari della Compatrona di Giugliano. Il concorso, promosso dall’Associazione Identità Scipia e dall’Associazione Culturale Ambress’…Am..press con il patrocinio del Comitato Festa guidato da don Luigi Pugliese, invita fotografi e appassionati a raccontare attraverso le immagini i momenti più significativi della celebrazione.

Le fotografie potranno essere inviate tramite WhatsApp al numero +39 347 966 4178, secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale.

Anche per questa edizione sarà confermato il premio finale di 500 euro, che verrà consegnato durante i festeggiamenti del 2027.

Le 12 foto finaliste dell’edizione 2025 saranno inoltre esposte all’interno del Santuario di Maria Santissima della Pace.

La proclamazione del vincitore avverrà durante il Festival della Pace, in programma giovedì 28 maggio alle ore 21.

“Istantanee della Festa” continua così a valorizzare il patrimonio culturale e devozionale della città, trasformando la fotografia in uno strumento di memoria e racconto collettivo della festa più sentita dalla comunità giuglianese.