Giugliano, 18enne ferito durante una rapina: il Prefetto dispone controlli straordinari sul territorio

Dopo il grave episodio avvenuto nella serata di ieri, giovedì 14 maggio, a Giugliano, dove un giovane è rimasto ferito agli arti inferiori durante un tentativo di rapina dello scooter, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli sul territorio.

Pattugliamenti interforze e controlli nelle zone sensibili

Su disposizione della Prefettura, saranno attivati servizi straordinari di vigilanza e controllo con pattugliamenti interforze coordinati tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nell’intera area giuglianese attraverso una presenza massiccia delle forze dell’ordine. Particolare attenzione sarà rivolta: alle principali arterie stradali, ai punti nevralgici della città, alle aree a maggiore densità commerciale e alle zone frequentate dai giovani.

Focus su rapine e armi illegali

I controlli saranno mirati soprattutto al contrasto delle rapine e della circolazione di armi illegali, fenomeni che nelle ultime settimane stanno destando forte preoccupazione tra cittadini e commercianti. La sparatoria avvenuta durante il tentativo di rapina ai danni del 18enne ha infatti riacceso l’allarme sicurezza a Giugliano. Il Prefetto Michele di Bari ha inoltre annunciato che l’episodio sarà approfondito nel corso della prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel vertice verranno valutate ulteriori misure strutturali per rafforzare la legalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini del territorio a nord di Napoli.

Il giovane ferito non è in pericolo di vita

Il 18enne, colpito durante il tentativo di rapina mentre si trovava a bordo del proprio scooter, è stato ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Il ragazzo, ferito agli arti inferiori, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili della sparatoria.