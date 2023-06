Il gip del Tribunale Nola ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Giovanni Marrone e ha disposto l’immediata liberazione di Antonio Marrone, pregiudicato di 22 anni residente a Giugliano, accusato di tentata rapina ai danni di un ufficio postale di San Sebastiano al Vesuvio.

Tentata rapina alle poste nel napoletano, scarcerato 22enne di Giugliano

I fatti risalgono al 16 giugno scorso. Il 22enne, in compagnia di altri 3 soggetti in via di identificazione, aveva raggiunto l’ufficio postale di viale degli Ulivi, nel paese vesuviano, a bordo di una Fiat Punto bianca risultata rubata. Il ruolo del giovane era quello di “palo”, cioè doveva sorvegliare l’ingresso della posta mentre gli altri tre sarebbero dovuti entrare per mettere a segno il raid.

Il colpo non è andato a buon fine perché uno dei dipendenti, insospettito dall’abbigliamento di Marrone (felpa con cappuccio, scaldacollo e occhiali scuri), ha avvertito i carabinieri. Quando i militari dell’arma sono giunti sul posto hanno identificato il giovane e, dopo un inseguimento, lo hanno bloccato e perquisito. Il 22enne aveva addosso una radiolina elettronica per comunicare con il resto della banda che si è data alla fuga subito dopo l’intervento dei carabinieri. Il 22enne, dopo l’arresto, è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale in attesa della convalida del fermo.

Il giudice, nella giornata di oggi, ha accolto l’istanza del legale di fiducia dell’indagato concedendo l’immediata scarcerazione. La richiesta di condanna del pm è stata dunque rigetta in quanto non sussistevano a carico del giuglianese gravi indizi di colpevolezza. Marrone nell’anno 2020 era stato già arrestato dopo una rapina ai danni di un’orologeria a Torino.