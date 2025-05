Rapina un cellulare in un bar e si dà alla fuga. Nella mattinata di martedì, gli agenti del Commissariato di Pianura e di Bagnoli hanno bloccato un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in un esercizio commerciale di Napoli.

Napoli, rapina cellulare in un bar e si dà alla fuga: bloccato in viale Traiano e arrestato

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in viale Traiano dopo un breve inseguimento, e successivamente arrestato con l’accusa di rapina impropria aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne avrebbe minacciato il titolare di un bar con un coltello, sottraendogli un cellulare. La rapina è stata immortalata anche dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno contribuito a identificare l’autore del gesto.

Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno trovato nell’auto dell’uomo due coltelli da cucina e un involucro contenente cocaina. Il soggetto, inoltre, ha fornito generalità false, che sono state successivamente confermate dai controlli.

Per questi motivi, oltre all’arresto per rapina, è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.