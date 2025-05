È stato arrestato dalla Polizia di Stato uno dei due rapinatori che questa mattina hanno messo a segno un colpo nell’ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio, a Napoli. L’uomo, già condannato in via definitiva per rapina, si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, concessi per motivi di salute.

Furigrotta, rapina alle poste di via Caravaggio: uno dei banditi era in permesso per visita medica

Approfittando di un permesso temporaneo ottenuto per sottoporsi a una visita medica, il bandito ha lasciato la sua abitazione e ha partecipato alla rapina insieme a un complice, anch’egli arrestato subito dopo l’azione criminale.

Il fascicolo relativo all’episodio è stato trasmesso alla Procura di Napoli e sarà seguito dalla VII sezione, coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione del rapinatore recidivo e valutano l’eventuale aggravamento delle misure a suo carico.