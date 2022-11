Un nubifragio si è abbattuto sulla periferia est di Napoli. Un fulmine caduto tra Barra e Ponticelli, al confine con San Giorgio a Cremano ha provocato un incendio. Dalle prime informazioni, ad andare a fuoco alcuni alberi ubicati a poche decine di metri dalle abitazioni.

Temporale si abbatte su Napoli, fulmine provoca incendio

Il temporale si è registrato tra le 13 e 30 e le 14. Un cittadino avrebbe assistito personalmente alla caduta del fulmine per poi filmare le fiamme che si sono sprigionate poco dopo dalla cima di alcuni alberi. Non sembrano ci siano feriti. Il rogo è visibile anche dall’autostrada A1, uscita Barra-Ponticelli. Sconcerto e paura tra gli automobilisti. Le immagini sono state diffuse via social e hanno fatto presto il giro del web. Non è chiaro se l’incendio si sia spento sotto l’effetto delle piogge o per l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Prorogata allerta meteo

Disagi si sono registrati anche sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove l’acquazzone ha provocato l’allagamento della carreggiata, bloccando il traffico e rallentando il flusso veicolare in entrambe le direzioni. L’allerta meteo, prevista per oggi, 4 novembre, è stata prorogata fino alla giornata di domani. Previste precipitazioni abbondanti in serata.