Un incendio è divampato questa mattina nel Policlinico Nuovo di Napoli, situato nella zona ospedaliera della città. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite dal seminterrato dell’edificio 14, dove si trovano i reparti di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale.

Napoli, incendio al Policlinico nell’edificio 14: evacuati pazienti

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, accorsi sul posto per mettere in sicurezza l’area. A scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dei pazienti presenti nei reparti interessati, in particolare quelli del primo piano. I degenti sono stati trasferiti in altre strutture interne al complesso ospedaliero.

Stando alle prime ipotesi, il rogo potrebbe essere stato innescato da un guasto a una cabina elettrica, andata presumibilmente distrutta. Le autorità stanno ora procedendo con i rilievi per accertare le cause effettive dell’incendio e valutare i danni. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma l’area interessata resta presidiata per sicurezza.