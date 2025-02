Il 5 febbraio 2025, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà la decima edizione dei prestigiosi Teleclubitalia Awards, un evento che celebra le eccellenze in vari settori, riconoscendo il talento e l’impegno di personalità che hanno segnato in modo indelebile la cultura e l’arte dell’area nord di Napoli. In questa occasione, Ciccio Merolla è candidato al Premio alla Carriera, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla musica partonopea.

Teleclubitalia Awards 2025, premio alla carriera a Ciccio Merolla

Ciccio Merolla, nato a Napoli nel 1969, è uno dei percussionisti più talentuosi e rispettati nel panorama musicale italiano. La sua carriera, che affonda le radici nella tradizione musicale partenopea, è caratterizzata da un’abilità unica nel mescolare sonorità etniche, popolari e moderne, creando un ponte tra il passato e l’innovazione musicale. La sua passione per le percussioni lo ha portato a collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Edoardo Bennato, James Senese, Enzo Gragnaniello e tanti altri, cimentandosi in progetti che spaziano dal rock al jazz, fino alla musica etnica.

La hit “Malatia”: una colonna sonora di emozioni

Un momento cruciale della sua carriera è rappresentato dalla sua celebre hit “Malatia”, brano che è diventato, per molti, una vera e propria colonna sonora di momenti indimenticabili. Le sue percussioni coinvolgenti e il ritmo trascinante hanno fatto di “Malatia” un successo che ha attraversato generazioni, entrando nell’immaginario collettivo come simbolo di passione e vitalità. Le note di questa canzone hanno accompagnato diversi periodi della vita di milioni di persone, segnando una pietra miliare nella carriera di Merolla e nel panorama musicale italiano.

La motivazione del premio

Il Premio alla Carriera conferito a Ciccio Merolla ai Teleclubitalia Awards 2025 vuole celebrare il percorso artistico e umano di un musicista che ha dato tanto alla musica e alla cultura italiana. Come recita la motivazione ufficiale del premio: “Le note della sua hit ‘Malatia’ sono diventate la colonna sonora di momenti indimenticabili per tutti. La sua carriera da percussionista lo ha reso non solo un artista straordinario, ma anche un esempio per tanti giovani che si avvicinano al mondo della musica.”

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.